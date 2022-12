Belém renasce no Natal após três anos de pandemia

Árvore de Natal gigante, balões coloridos nas ruas e selfies na Basílica da Natividade: turistas voltam a Belém para celebrar o Natal após anos de ausência pela pandemia.

Berço de Cristo segundo a tradição cristã, a cidade de Belém recebe todos os anos milhares de peregrinos e turistas no Natal, mas essas visitas foram reduzidas nos dois últimos anos devido à pandemia de covid e às restrições sanitárias, que complicaram as viagens.

Agora que as restrições foram suspensas nos territórios palestinos e em Israel, onde fica o aeroporto internacional mais próximo de Belém, a cidade palestina ganha ares de festa.

"O Natal é a festa da cidade, gastamos muito tempo e nos esforçamos muito para prepará-lo", disse à AFP a prefeita do município, Hanna Hanania.

"Queríamos ter uma participação internacional e preparamos canções e espetáculos para crianças com cantores da França, África do Sul e Malta", acrescenta.

As ruas, lojas e edifícios de pedra desta cidade palestina, onde convivem cristãos e muçulmanos, atraem muitos turistas como James Wittenberger, um americano de 70 anos de Michigan, com seus quatro filhos.

"É um lugar maravilhoso. Estamos aqui há três dias e o tempo está bom. Temos sorte de estar aqui, longe da tempestade", que atinge os Estados Unidos neste fim de semana, diz Paul, seu filho de 40 anos.

"Ando por esta cidade maravilhosa e reflito sobre o fato de que é um lugar sagrado, do nascimento de Cristo, é um lugar importante, principalmente no Natal", suspira John Haves, 22, de Vancouver, no Canadá.

Dono de uma oficina de cerâmica, Michael Al-Sirani fica encantado com o retorno dos turistas depois de dois Natais difíceis que obrigaram os hotéis locais a fechar as portas.

"Começamos a sentir que as coisas estão melhorando depois do coronavírus. Além disso, os turistas voltaram a dormir na cidade", afirmou.

Uma observação confirmada pela Autoridade Palestina com sede na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 por Israel e onde fica a cidade de Belém.

"Desde o início deste ano, mas mais precisamente a partir de março, começamos a receber turistas e peregrinos de todo o mundo. O número de turistas continuou a aumentar para um total de 700.000 turistas de todo o mundo", explica Rola Maayah, ministra do Turismo da Palestina.

Peregrinos meditam na Basílica da Natividade enquanto outros multiplicam as selfies, com as cabeças cobertas por gorros de Papai Noel, poucas horas antes da tradicional missa da meia-noite e dos desejos de paz.

