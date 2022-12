Zelenski volta a Kiev após assegurar pacote de apoio militar dos EUA

O presidente da Ucrânia, VolodymIr ZelenskI, emitiu outro comunicado provocador ao retornar para a capital do país nesta sexta-feira, 23, após visitar os Estados Unidos para discutir a guerra e assegurar um novo pacote de suporte militar dos Estados Unidos no valor de 1,8 bilhão de dólares.

Em publicação na sua conta do Telegram, Zelenski afirmou que as forças armadas ucranianas estão "trabalhando rumo à vitória". O retorno do presidente ucraniano ocorre enquanto a Rússia lança novos ataques aéreos nas frentes leste e sul e em outras partes do país.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a guerra terminaria na mesa de negociações assim que a "operação militar especial" atingir "os objetivos que a Federação Russa estabeleceu", acrescentando que "um progresso significativo foi feito na desmilitarização da Ucrânia".

Segundo Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, deve visitar nesta sexta-feira uma fábrica de armas em Tula, cerca de 150 quilômetros ao sul de Moscou, e presidirá uma reunião sobre a indústria de armas do país. Fonte: Associated Press.

