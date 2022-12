Wall Street fecha em alta após indicadores divergentes nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta sexta-feira (23), após uma série de indicadores divergentes nos Estados Unidos, sem convicção suficiente para esperar uma recuperação do mercado antes do fim do ano.

O índice industrial Dow Jones registrou alta de 0,53%, enquanto o Nasdaq, de valores tecnológicos, subiu 0,21%, e o índice estendido S&P 500 avançou 0,59%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/gm/ag/mvv

Tags