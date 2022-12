Um dos dez foragidos mais procurados pelo FBI é preso na Espanha

Um neozelandês condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de pornografia infantil, exploração e agressão sexual foi detido em Madri - anunciou a polícia espanhola nesta sexta-feira (23).

Ele é um dos dez foragidos mais procurados pelo FBI (sigla em inglês para Polícia Federal americana), por quem se oferecia uma recompensa de US$ 100.000.

O homem, de 40 anos, foi detido após ser localizado na quarta-feira (21) em um hotel no centro da capital espanhola, informou a polícia.

De acordo com a mesma fonte, ele usou uma identidade falsa para se hospedar.

A polícia não divulgou o nome completo do foragido, limitando-se a identificá-lo com suas iniciais, "M.J.P.".

Segundo uma fonte próxima ao caso, trata-se de Michael James Pratt, condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de "pornografia infantil", "exploração sexual", "agressão sexual" e "enriquecimento ilícito".

Também foi acusado de abusar sexualmente de várias mulheres jovens.

Conforme informações disponíveis no portal do FBI, este neozelandês teria recrutado várias mulheres jovens e menores de idade nos Estados Unidos e no Canadá entre 2012 e 2019, por meio de anúncios que ofereciam trabalho de modelo. O objetivo era submetê-las a atos sexuais forçados.

Dono de uma produtora e de páginas pornográficas na Internet, o indivíduo teria publicado os vídeos dessas garotas e conseguido mais de US$ 17 milhões com essa atividade, segundo as autoridades.

Ele fugiu após ser condenado à prisão perpétua e, em novembro de 2019, um mandado de prisão internacional foi emitido contra ele.

Segundo a polícia espanhola, suspeitava-se, há algum tempo, de que ele estaria no país. Uma equipe de investigadores americanos chegou a viajar para a Espanha, mas "após inúmeras verificações, não se obteve qualquer resultado", completa o comunicado.

