Ucrânia "nunca se renderá" à Rússia, diz Zelenski no Congresso dos EUA

Em primeira viagem internacional desde o início da guerra, presidente ucraniano afirma que conflito é ameaça à democracia global em discurso a legisladores americanos.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, ressaltou nesta quarta-feira (21/12) em discurso diante do Congresso americano que o dinheiro enviado pelos Estados Unidos a seu país "não é caridade", mas "um investimento na liberdade" e na "segurança global". Zelenski destacou que a Ucrânia "nunca se renderá" à Rússia e que, "contra todas as probabilidades", o o país ainda está de pé, depois de ser recebido com entusiasmo pelos congressistas, que o aplaudiram de pé em diversos momentos durante seu pronunciamento no Capitólio dos Estados Unidos. "A Ucrânia está viva e lutando", sublinhou. "A tirania russa já não tem qualquer controle sobre nós", acrescentou o líder ucraniano num discurso em inglês de 20 minutos, que fechou a primeira viagem dele ao exterior desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. "Teste para a democracia" Zelenski ressaltou que o que está em jogo no conflito é maior do que apenas o destino do seu país, salientando que a democracia em todo o mundo está sendo testada. "Esta batalha não pode ser ignorada, à espera que o oceano ou qualquer outra coisa forneça proteção", frisou, agradecendo aos americanos pelo apoio e a liderança internacional na ajuda à Ucrânia. Em referência ao moderno sistema de defesa antiaérea Patriot, que os EUA vão entregar a Kiev, Zelenski disse esperar que este ajude a "parar o terror russo contra as cidades" ucranianas. O discurso do presidente ucraniano diante do Congresso americano acontece enquanto os legisladores dos EUA trabalham para aprovar um pacote de gastos governamentais de 1,7 trilhão de dólares (R$ 8,8 trilhões), que inclui quase 45 bilhões de dólares (R$ 234 bilhões) em ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. Isso garantiria que o apoio dos EUA continue no próximo ano e além, após os republicanos assumirem o controle da Câmara em janeiro. Os EUA também fornecerão à Ucrânia uma ajuda de segurança adicional de 1,85 bilhão (R$ 9,6 bilhões) de dólares, que inclui o moderno sistema de defesa antimísseis Patriot. O líder ucraniano presenteou os legisladores americanos com uma bandeira ucraniana autografada pelas tropas da linha de frente em Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde as tropas ucranianas e russas travam há meses uma batalha feroz. Zelenski disse aos membros do Congresso que o próximo ano será um "ponto de virada" no conflito, "quando a coragem ucraniana e a determinação americana devem garantir o futuro de nossa liberdade comum — a liberdade das pessoas que defendem seus valores". Encontro com Biden na Casa Branca O discurso perante o Congresso foi a segunda parada da visita a Washington, depois de Zelenski ter sido recebido na Casa Branca pelo presidente americano, Joe Biden, onde recebeu garantias de apoio duradouro por parte dos EUA. "Continuaremos a reforçar a habilidade ucraniana de defender a si mesma, particularmente, na defesa aérea", disse Biden ao lado de Zelenski no Salão Oval afirmando que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria "tentando usar o inverno no Hemisfério Norte como arma, mas o povo ucraniano continua a inspirar o mundo". "Digo isso com sinceridade, [o povo ucraniano] não apenas nos inspira, mas também a todo o mundo com sua coragem e pelo modo como escolheram a resiliência e determinação em prol de seu futuro" O ucraniano, por sua vez, agradeceu Biden pelo "enorme apoio e liderança através da Europa". "Acho muito difícil compreender o que significa quando dizemos que estamos agradecidos, mas vocês devem sentir isso", afirmou. Zelenski presenteou Biden com uma medalha do mérito militar que seria entregue a um capitão ucraniano, um "herói verdadeiro", segundo afirmou, que opera sistemas de defesa Himars nas frentes de batalha. "Ele é muito corajoso, e pediu que eu entregasse [a honraria] ao corajoso presidente", afirmou. Mais tarde, os dois líderes realizaram uma conferência de imprensa conjunta, na qual Biden assegurou que a Ucrânia jamais ficará sozinha e ressaltou que o país "luta por algo muito maior". "Não se preocupe, presidente, estaremos com a Ucrânia enquanto a Ucrânia existir", disse o americano ao colega. "Juntos, não tenho dúvidas de que manteremos luminosa a chama da liberdade e essa luz continuará a prevalecer sobre as trevas." Lembranças de Churchill Parlamentares americanos compararam visita de Zelenski, pouco antes do Natal, com a presença do ex-premiê britânico Winston Churchill no Capitólio, em dezembro de 1941, dias após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, que levou os EUA a entrarem na Segunda Guerra Mundial. "É particularmente tocante para mim estar presente quando outro líder heroico falar ao Congresso em tempos de guerra, com a própria democracia ameaçada", disse a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. md/rk (Lusa, Reuters, AFP, AP, DPA)