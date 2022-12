Suposto agente duplo alemão teria acesso a informações de países aliados (mídia)

A descoberta de um suposto agente duplo, suspeito de trabalhar para a Rússia dentro dos serviços secretos alemães, foi qualificada de "muito preocupante" pelo vice-chanceler da Alemanha, enquanto um veículo de imprensa daquele país reportou que ele teria tido acesso a informações de países aliados.

Citando fontes dos serviços de segurança em Berlim, o site Focus Online noticiou nesta sexta-feira (23) que o agente duplo descoberto era um integrante dos serviços técnicos de Inteligência ultrassecretos do BND, o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, no exterior.

No exercício de suas funções, tinha acesso a todas as informações dos serviços secretos dos aliados ocidentais do BND, segundo este veículo de imprensa on-line alemão.

Isto poderia incluir informações provenientes de escutas de outros serviços secretos, especialmente a NSA americana e o GCHQ britânico.

O Ministério Público de Karlsruhe havia anunciado na quinta-feira a detenção na véspera do cidadão alemão Carsten L., agente do BND, suspeito de "alta traição" por ter transmitido informações sensíveis à Rússia.

Consultado pelas emissoras de televisão alemãs RTL e NTV, o ministro da Economia e vice-chanceler alemão, Robert Habeck, qualificou este caso como "particularmente preocupante" em meio à ofensiva militar na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Pelo Twitter, o ministro da Justiça, Marco Buschmann, considerou este caso como demonstração de "até que ponto é necessário se manter alerta".

O agente duplo "repassou informação colhida no âmbito de seu trabalho a um serviço de Inteligência russo em 2022", assegurou o MP.

"Qualquer detalhe que se torne público neste caso representa uma vantagem para este adversário em sua intenção de prejudicar a Alemanha", advertiu na quinta-feira o presidente do BND, Bruno Kahl.

