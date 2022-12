PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA TEMPESTADE: Milhares de voos cancelados nos Estados Unidos por tempestade de inverno

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== EUA TEMPESTADE ===

WASHINGTON:

Tempestade de inverno cancela milhares de voos natalinos nos EUA

Mais de 5.000 voos foram cancelados nos Estados Unidos na quinta-feira devido à tempestade de inverno Elliot, que atrapalhou os planos de viagem para o Natal com a ameaça de nevascas e fortes e ventos, além do frio intenso.

(EUA meteorologia transporte, 700 palavras, já transmitida)/

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

VIÑA DEL MAR:

Incêndio em Viña del Mar deixa dois mortos e atinge 400 casas

Um incêndio na quinta-feira (22) em Viña del Mar, 120 km ao oeste de Santiago, deixou pelo menos dois mortos e atingiu 400 casas, o que obrigou o governo do Chile a decretar estado de emergência.

(Chile emergência, 400 palavras, já transmitida)

PORTO PRÍNCIPE:

Haitianos acusam dominicanos de prender e expulsar imigrantes por racismo

Seu passaporte haitiano estava em ordem e os vistos atualizados, por isso, quando a Polícia da República Dominicana o prendeu por várias horas, Josué Azor teve certeza de que o fez por causa da cor de sua pele.

(Haiti racismo pobreza diplomacia República-Dominicana migração, 680 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Três mortos e três feridos em tiroteio em Paris

Três pessoas morreram e três ficaram feridas após serem atingidas por tiros nesta sexta-feira (23), pouco antes do meio-dia, no 10º 'arrondissement' de Paris. O ataque foi executado por um homem de 69 anos e nacionalidade francesa, que foi preso.

(França tiroteio violência, 490 palavras, já transmitida)

KIEV:

Aulas de inglês para 'armar' os soldados da Ucrânia

Quando Olena Chekryzhova seguiu o passos de sua avó e começou a dar aulas de inglês, ela não imaginava que terminaria em uma base militar na frente de batalha contra as tropas russas na Ucrânia.

(Ucrânia educação conflito Rússia linguagem, 680 palavras, já transmitida)

KHERSON:

Museu regional de Kherson, 'em choque' após saques russos

Ao ver as vitrines quebradas e as prateleiras vazias de um museu de Kherson, uma cidade do sul da Ucrânia recentemente recuperada dos russos, a diretora interina da instituição, Olga Goncharova, diz que sentiu "uma punhalada no coração".

(Ucrânia história conflito Rússia guerra)

MADRI:

MP da Espanha arquiva investigação sobre tragédia de Melilla

O Ministério Público da Espanha anunciou nesta sexta-feira (23) que decidiu arquivar a investigação sobre as mortes de pelo menos 23 migrantes africanos no fim de junho, quando tentavam entrar no território espanhol de Melilla a partir do Marrocos.

(Espanha Marrocos migração, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KATMANDU:

Assassino em série conhecido como "Serpente" deixa a prisão no Nepal

O assassino francês Charles Sobhraj, conhecido como "A Serpente" e que cometeu uma série de homicídios na Ásia na década de 1970, foi libertado nesta sexta-feira (23) de uma prisão do Nepal.

(Tailândia França crime Nepal homicídio prisão, 640 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China confisca produtos farmacêuticos após aumento de casos de covid

A China confiscou a produção de material médico de algumas empresas farmacêuticas depois de registrar problemas no abastecimento de remédios básicos básicos e testes de diagnóstico após o aumento de contágios de covid-19.

(China pandemia vírus, 700 palavras, já transmitida)

CHONGQING:

Hospitais estão lotados na China após onda de covid

Em um hospital lotado pela onda de covid, uma enfermeira entrega um atestado de óbito. Três anos após o aparecimento dos primeiros casos de coronavírus, a China enfrenta um surto de infecções desde o levantamento, no início do mês, de grande parte das restrições sanitárias.

(China vírus epidemia saúde)

PEQUIM:

'Devolvam a minha juventude': estudantes lideram protestos na China

Os estudantes na China, descritos como uma geração apolítica moldada na educação patriótica de Pequim, romperam com este estereótipo e assumiram um papel importante nas recentes manifestações no país.

(China política universidade epidemia saúde manifestação, 690 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte lançou, nesta sexta-feira (23), dois mísseis balísticos de curto alcance, o mais recente de uma série de testes armamentistas, apesar das sanções internacionais.

(CoreiaN conflito diplomacia CoreiaS armamento, 550 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Após dois anos, empresas britânicas sentem os efeitos do Brexit

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) há dois anos deixou um gosto agridoce nas empresas, com um impacto tanto em pequenos empresários sufocados pelos altos custos quanto em líderes de grupos maiores que apoiavam o Brexit.

(UE diplomacia comercio Brexit economia empresas GB, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

VIELLE-SOUS-LES-COTES:

Aston, o touro que acha que é um cavalo

No sopé dos vinhedos de um vilarejo do leste da França, Sabine Rouas sai pela manhã no lombo de Aston, um touro de 1,4 tonelada, que caminha tranquilamente.

(Luxemburgo França animais hipismo ginástica, 550 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags