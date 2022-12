Parlamento confirma opositor Rabuka como primeiro-ministro de Fiji

O ex-governante militar Sitiveni Rabuka foi confirmado como o novo primeiro-ministro de Fiji neste sábado (24, noite de sexta em Brasília), depois de acusar o governo em fim de mandato de causar "medo e caos" para impedir seu retorno ao poder.

Rabuka derrotou Frank Bainimarama, há 15 anos no poder, por 28 a 27 em uma votação parlamentar secreta, segundo o legislador Naiqama Lalabalavu.

O ex-militar de 74 anos, responsável por dois golpes de Estado no passado, disse ao deixar o Parlamento que foi tomado por um sentimento de "humildade" com a nomeação, antes de ser empossado pelo presidente do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um coro de veículos buzinou em comemoração à vitória de Rabuka ao passar pela sede legislativa na capital, Suva.

As Forças Armadas foram enviadas para as ruas da capital enquanto Rabuka e Bainimarama tentavam formar um governo de coalizão, após o empate nas eleições gerais de 14 de dezembro.

Os dois líderes ficaram com 26 assentos legislativos cada um naquela eleição. Com isso, tiveram que negociar com o partido minoritário Social Democrata, que ficou com os três assentos restantes.

Rabuka, ex-jogador de rúgbi e que governou o país insular de 1992 a 1999, chegou a um acordo na noite de sexta-feira para formar uma coalizão.

O pequeno país do Pacífico viveu quatro golpes nos últimos 35 anos, e a possibilidade de uma nova intervenção militar esteve presente neste processo eleitoral.

str-sft/cwl/mas/am

Tags