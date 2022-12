Novo estudo faz soar alerta sobre população de ursos polares no Canadá

Os ursos polares da parte ocidental da baía de Hudson, norte do Canadá, estão desaparecendo rapidamente, aponta um estudo do governo.

Os pesquisadores contabilizaram 194 ursos entre o fim de agosto e o começo de setembro de 2021, ao sobrevoarem a região de Churchill, próxima ao Ártico, na província canadense de Manitoba, que se autoproclama "capital do urso polar".

Segundo esse censo, eles estimaram que havia 618 ursos polares nessa área. Pelo censo anterior, realizado em 2016, havia 842.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A comparação com as estimativas de estudos aéreos de 2011 e 2016 sugere que a abundância da população do oeste da baía de Hudson pode diminuir", conclui o estudo.

Os pesquisadores não conseguiram confirmar o motivo dessa queda no número de indivíduos e citaram como possíveis fatores o deslocamento desses animais para regiões vizinhas e a caça.

"As reduções observadas são consistentes com as previsões de longa data que se referem aos efeitos demográficos das mudanças climáticas sobre os ursos polares", constataram os cientistas.

Segundo os estudos mais recentes, o aquecimento global no Ártico é até quatro vezes mais rápido do que em outras regiões do mundo.

amc-ast/kar/cjc/mr/lb/mvv

Tags