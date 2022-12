MP da Espanha arquiva investigação sobre tragédia de Melilla

O Ministério Público da Espanha anunciou nesta sexta-feira (23) que decidiu arquivar a investigação sobre as mortes de pelo menos 23 migrantes africanos no fim de junho, quando tentavam entrar no território espanhol de Melilla a partir do Marrocos.

O arquivamento do processo foi decidido por "não constatar indícios de crime na atuação dos agentes" das forças de segurança espanholas durante os acontecimentos, informou o Ministério Público em um comunicado.

"Não se pode concluir que a atuação dos agentes aumentou o risco para a vida e integridade física dos migrantes, portanto não é possível imputar o crime de homicídio doloso", explica a nota.

O MP informa, no entanto, que enviou elementos aos comandantes das forças de segurança para eventuais sanções disciplinares contra os agentes que teriam atirado pedras contra os migrantes.

A justiça espanhola havia anunciado a abertura da investigação para "proceder a averiguação das circunstâncias", horas depois de a ONU solicitar uma investigação independente dos fatos.

Em 24 de junho, quase 2.000 migrantes, em sua maioria procedentes do Sudão, tentaram atravessar à força a fronteira com Melilla, um dos dois territórios espanhóis no Marrocos, que são as duas únicas fronteiras da União Europeia com o continente africano.

O balanço de 23 mortos, segundo Rabat, é o maior já registrado em uma tentativa de entrada de migrantes em Melilla e no outro enclave espanhol na região, Ceuta.

ONGs e analistas independentes designados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU elevaram o balanço para 37 vítimas fatais durante a tragédia, que provocou indignação internacional.

