Ministra de Esportes da França diz que argentinos são vencedores 'deselegantes'

A ministra de Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, lamentou nesta sexta-feira o comportamento "patético" e "deselegante" dos jogadores argentinos nas comemorações do título mundial conquistado sobre a seleção francesa, referindo-se especialmente ao goleiro Emiliano Martínez.

"Me parece lamentável. Por mais que a nossa equipe da França tenha sabido perder com dignidade, a forma como a seleção argentina atuou depois da vitória não foi digna do jogo que vimos", comentou a ministra à rádio RTL.

"Este Emiliano Martínez não se distingue. É bastante patético", acrescentou Amélie.

Na festa do título dos jogadores argentinos em Buenos Aires, Martínez apareceu segurando um boneco com o rosto do atacante francês Kylian Mbappé.

Depois da final, o goleiro já tinha provocado o jogador dos 'Bleus' no vestiário, cantando com os companheiros: "Um minuto de silêncio... por Mbappé".

"É simplesmente vulgar, inapropriado, realmente não condiz com a ocasião", continuou a ministra, referindo-se aos argentinos como "vencedores deselegantes".

Amélie Oudéa-Castéra também se mostrou satisfeita pelo fato de o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, ter escrito uma carta ao presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para denunciar, na sua opinião, "excessos anormais" durante as comemorações.

A FFF também anunciou sua intenção de denunciar os autores de insultos racistas nas redes sociais contra os jogadores franceses Kinglsey Coman e Aurélien Tchouaméni, que perderam suas cobranças na disputa de pênaltis da final.

