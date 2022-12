Inflação e consumo desaceleram em novembro nos EUA

A inflação nos Estados Unidos desacelerou em novembro, assim como o consumo, logo que a temporada de compras natalinas começou, o que pode ser o prelúdio de uma recessão em 2023.

A inflação nos Estados Unidos perdeu força em novembro, a 5,5% em termos anuais no Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), contra os 6,1% de outubro, informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira (23).

O Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) quer reduzir o índice PCE para 2% anual.

Em um mês, a alta dos preços foi de apenas 0,1%, ante 0,4% em outubro.

As medidas adotadas pelo Fed nos últimos nove meses para conter a inflação parecem estar começando a se refletir nos números.

Ao mesmo tempo, desencorajaram os gastos excessivos no início da temporada de festas.

Apesar dos eventos de Black Friday e Cyber Monday no final de novembro, os gastos do consumidor subiram apenas 0,1% contra 0,9% em outubro, como esperado.

E os consumidores gastaram mais em serviços do que em bens.

"Parece razoável esperar que as pessoas sejam mais cautelosas agora que gastaram quase metade de suas economias na pandemia e que as condições do mercado de trabalho estão melhorando", observou Ian Shepherdson, economista da Pantheon Macroeconomics, em uma nota.

A renda das famílias aumentou 0,4%, ante 0,7% no mês anterior.

A escassez de mão de obra nos Estados Unidos levou as empresas a aumentar os salários para atrair e reter pessoal no último ano e meio.

As encomendas de bens duráveis, como carros e aparelhos eletrônicos, caíram 2,1% em novembro, após vários meses de alta, segundo dados também divulgados hoje pelo Departamento do Comércio.

"Os dados se inclinam para um menor ímpeto de investimento, mas os gastos de capital permanecem positivos por enquanto. É provável que essa moderação continue, já que a demanda se desloca dos bens para os serviços, devido ao aumento das taxas de juros", disse Rubeela Farooqi, economista-chefe da consultoria HFE para os Estados Unidos.

Excluindo-se o setor de transportes, porém, os pedidos aumentaram 0,2%.

Isso "reflete, em grande parte, uma queda nas encomendas de aeronaves civis", explicou Shepherdson.

Pulmão da maior economia do mundo, o consumo se manteve forte até agora, permitindo a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) após dois trimestres de contração.

O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi ainda mais forte do que o anunciado inicialmente, em 3,2% anualizado, e não 2,6%, como se previa, de acordo com a terceira e última estimativa divulgada na quinta-feira pelo Departamento do Comércio.

O índice de Preços ao Consumidor (IPC), outro medidor da inflação, também mostrou forte desaceleração em novembro, de 7,7% para 7,1%. Esse dado foi divulgado na semana passada, ao mesmo tempo em que o Fed deliberava para acompanhar a evolução da inflação.

O Fed subiu as taxas de juros em meio ponto, um pouco menos do que nos meses anteriores, mas muito mais do que o habitual quarto de ponto. E a entidade advertiu que ainda não é a hora de parar. Antes de flexibilizar sua política monetária, o Fed quer ter certeza de que venceu sua batalha contra a inflação.

Além disso, a entidade foi levemente menos otimista do que em setembro sobre o aumento dos preços, antecipando 5,6% para 2022 - quando esperava 5,4% há três meses -, e 3,1%, em 2023, ante os 2,8% anteriores.

