Coreia do Norte dispara míssil balístico não identificado

A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira (23) um "míssil balístico não identificado", o mais recente de uma série de testes armamentistas, afirmou o exército da Coreia do Sul.

Pyongyang "disparou um míssil balístico não identificado no Mar do Leste", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, em referência ao que também é conhecido como Mar do Japão.

O lançamento acontece após um ano sem precedentes de testes de armas por parte da Coreia do Norte, incluindo o disparo em novembro do míssil balístico intercontinental (ICBM) mais avançado do país.

A influente irmã do líder Kim Jong Un afirmou esta semana que a Coreia do Norte desenvolveu uma tecnologia para obter imagens do espaço com um satélite espião.

Estados Unidos e Coreia do Sul alertam há meses que a Coreia do Norte está perto a realizar seu sétimo teste nuclear.

Os dois países organizaram na terça-feira um exercício aéreo conjunto e mobilizaram um bombardeiro estratégico americano B-52H na península da Coreia, segundo um comunicado do Estado-Maior Conjunto.

O bombardeiro pesado de longo alcance participou em um exercício que incluiu os aviões militares mais avançados dos EUA e da Coreia do Sul, incluindo os caças F-22 e F-35.

O lançamento desta sexta-feira aconteceu poucas horas depois de a Casa Branca afirmar que Pyongyang forneceu armas ao grupo militar privado russo Wagner.

