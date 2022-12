Atentado suicida mata um policial na capital do Paquistão

Um atentado executado por um homem-bomba matou um policial nesta sexta-feira diante de uma delegacia da capital do Paquistão, Islamabad, informaram as autoridades.

A cidade não era cenário de um ataque do tipo há alguns anos, ao contrário de outras localidades do país, como Lahore e Karachi, que registraram atentados recentemente, assim como zonas de fronteira com o Afeganistão.

O policial Sohail Zafar Shattha informou que um grupo de agentes perseguia um táxi suspeito, com um motorista e uma passageira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eles fizeram o carro parar e pediram ao motorista para sair do carro", declarou Shattha.

"Ele saiu, mas rapidamente retornou (ao veículo) e apertou um botão, que provocou a explosão do carro", disse o policial.

A polícia não informou se a passageira sobreviveu ao ataque. As autoridades anunciaram o balanço de um policial morto e seis pessoas - incluindo quatro agentes - feridos.

O Paquistão era cenário de atentados praticamente diários em todo seu território, mas a violência registrou uma queda considerável devido à forte repressão militar iniciada em 2016.

Atualmente, o noroeste do país - em áreas de fronteira com o Afeganistão - é a região com mais ataques contra a polícia, geralmente atribuídos a grupos ligados ao Talibã paquistanês.

jaf-ecl-fox/axn/jvb/es/fp

Tags