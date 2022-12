AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 24 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 24 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Celebração do Hanuká pela comunidade judaica no mundo - (até 26)

América

BOGOTÁ (Colômbia) - ELN anuncia trégua de fim de ano na Colômbia - (até 2 de Janeiro 2023)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Missa de Natal pelo papa Francisco na Basílica de São Pedro - 16H30

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

REINO UNIDO - Greve dos Correios -

(+) MOSCOU (Rússia) - Lukashenko, de Belarus, visita centro de treinamento de cosmonautas russo -

REINO UNIDO - Greve dos ferroviários - (até 27)

DOMINGO, 25 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - O mundo cristão celebra o Natal -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro discurso de Natal do rei Charles III - 13H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Missa de Natal e mensagem "Urbi et Orbi" do papa Francisco - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

(+) SÃO PETERSBURGO (Rússia) - O presidente Vladimir Putin recebe líderes dos países da CEI - (até 27)

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Conferência Internacional sobre Recursos Hídricos e Ambientes Áridos - (até 28)

Ásia-Pacífico

YANGON (Mianmar) - Argumentos finais do julgamento de Aung San Suu Kyi -

(+) BURIRAM (Tailândia) - Soltura rara de grous sarus, espécie ameaçada de extinção -

TERÇA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

(+) PARIS (França) - 200º aniversário do nascimento do químico francês Louis Pasteur -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 38ª sessão da Comissão Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional - 02H00 (até 30)

Esportes

(+) MOSCOU (Rússia) - Reunião da Federação Russa de Futebol para discutir sua possível saída da UEFA -

QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) COLÔMBIA - O ministro da Defesa, Ivan Velasquez, encontra-se com o ministro da Defesa do Equador, Luis Eduardo Lara Jaramillo, sobre crimes na fronteira -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Audiência de David DePape, acusado de agressão ao marido de Nancy Pelosi -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego / PNAD - 09H00

QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Abre a primeira loja legal de cannabis na cidade -

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Superavit Fiscal (Estatísticas fiscais) - 12H00

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - XXVI aniversário da assinatura dos acordos de paz que puseram fim à guerra civil (1960-1996) - 12H00

Europa

(+) ROMA (Itália) - PM Giorgia Meloni dá coletiva de imprensa de fim de ano - 08H30

(+) KEW (Reino Unido) - Arquivos Nacionais liberam arquivos do Cabinet Office de 2000, 2001 e 2002 - 22H01

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Conferência de imprensa mensal do Ministério da Defesa Nacional da China (online) - 05H00

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Dados de inflação e desemprego de dezembro -

