Wall Street fecha em baixa com mercado inquieto por 2023

A bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quinta-feira (22), com o mercado cada vez mais preocupado com a economia americana em 2023, com as empresas na defensiva e com o temor de um novo endurecimento monetário.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,05%, o Nasdaq perdeu 2,18% e o S&P 500 caiu 1,45%.

Wall Street não recebeu bem a revisão para cima da estimativa do crescimento americano no terceiro trimestre, de 2,9% para 3,2% ao ano, enquanto os economistas esperavam um status quo.

Por outro lado, os novos pedidos semanais de seguro desemprego situaram-se abaixo das expectativas, indicando que o mercado de trabalho continua forte.

Estes indicadores melhores do que o esperado "reforçam, nos investimentos, a possibilidade de que o Federal Reserve seja mais agressivo" em sua política monetária no ano que vem e continue aumentando os juros, observou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

