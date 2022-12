Três leões são mortos no Sudão ao tentarem fugir de base paramilitar

Os felinos Leo, Renas e Amani nasceram há dois anos no Centro de Resgate de Animais do Sudão, uma reserva ao sul da capital do país, Cartum

Três leões foram mortos no Sudão depois de tentarem fugir de seu recinto dentro de uma base das forças paramilitares do Sudão - disse um funcionário do abrigo de animais, nesta quinta-feira, 22.

Os felinos Leo, Renas e Amani nasceram há dois anos no Centro de Resgate de Animais do Sudão, uma reserva ao sul da capital do país, Cartum, informou Moataz Kamal, um de seus representantes.

Classificados como espécie "vulnerável", segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), os leões foram vendidos recentemente e transferidos para um estabelecimento privado pertencente à poderosa força paramilitar das Forças de Apoio Rápido (FSR) e localizado em Umdurman, em um subúrbio ao noroeste de Cartum, disse ele.

Inicialmente, as equipes do centro de resgate tentaram se mobilizar para implementar "um plano para capturar os leões e injetar sedativos sem machucá-los", afirmou o centro em comunicado.

Mais tarde, foram avisadas de que não havia sentido em se mover, já que os leões "foram abatidos", acrescentou.

O Centro de Resgate de Animais do Sudão foi inaugurado em 2021, após uma campanha on-line para salvar leões doentes e desnutridos em um zoológico em ruínas de Cartum. Desde então, os voluntários têm enfrentado o desafio de fazer funcionar essa reserva que abriga 18 leões, segundo Kamal.

A população de leões na África diminuiu 43% entre 1993 e 2014, com pouco mais de 20.000 restantes na natureza, segundo estimativas.

