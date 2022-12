Tóquio-2020 custou 20% a mais do que o declarado, segundo auditores

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados um ano pela pandemia, custaram 20% a mais do que o informado pelo comitê organizador, segundo análise do comitê de auditoria pública do Japão.

O relatório divulgado na noite de quarta-feira coloca o custo do evento em 1,7 trilhão de ienes (US$ 12,9 bilhões), acima dos 1,42 trilhão declarados pelos organizadores este ano.

O Conselho de Auditoria do Japão disse que os organizadores não incluíram despesas relacionadas a medidas antidoping, treinamento de atletas ou comida japonesa servida na cidade ou estádio olímpicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório exorta o governo no futuro a "divulgar os custos totais a tempo, quando estão substancialmente ligados a um grande evento".

A candidatura de Tóquio em 2013 estimou o custo do evento em 734 bilhões de ienes, mas os custos dispararam, em parte devido ao atraso causado pela pandemia e pelas medidas adicionais de saúde.

Questionado sobre o custo nesta quinta-feira, o porta-voz do governo Hirokazu Matsuno disse a repórteres que "o governo leva a sério as questões levantadas e responderá adequadamente".

Tóquio-2020 foi realizada um ano depois do planejado e sem espectadores em quase todos os eventos devido à pandemia de covid-19.

A Promotoria japonesa está atualmente investigando várias alegações de suposta corrupção nos patrocínios dos Jogos.

Nesta quinta-feira, um ex-executivo de uma empresa de roupas admitiu no tribunal que ofereceu dinheiro aos funcionários de Tóquio-2020 para obter os direitos de patrocínio de sua marca, disse a rede NHK.

Este escândalo lança uma sombra sobre as aspirações da cidade de Sapporo, no norte do Japão, de sediar as Olimpíadas de Inverno em 2030.

Funcionários de Sapporo anunciaram nesta semana uma pausa na promoção da candidatura enquanto se aguarda uma pesquisa nacional para avaliar o apoio público.

nf/sah/cwl/dbh/zm/aa

Tags