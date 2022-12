Tempestade de inverno ameaça viagens de milhões de norte-americanos

Um grande sistema de tempestades de inverno envolveu uma vasta extensão dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22), ameaçando atrapalhar os planos de viagem de milhões de norte-americanos no que pode se tornar um dos dias de Natal mais frios já registrados em muitas cidades.

Antes do feriado, espera-se que a tempestade traga nevasca para a região dos Grandes Lagos, até 50 milímetros (mm) de chuva seguida por um congelamento repentino na Costa Leste do país, rajadas de vento de 100 quilômetros por hora (km/h) e frio intenso no Sul, chegando até a fronteira mexicana.

À medida que a tempestade se move sobre os Grandes Lagos, espera-se que um fenômeno climático conhecido como ciclone-bomba se desenvolva devido ao "aprofundamento abrupto desse sistema de baixa pressão", disse o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). Em seu rastro, o ciclone pode gerar nevascas de 1,2 centímetro por hora e ventos de mais de 80 km/h na região meio-oeste superior e no interior da região nordeste, informou o serviço meteorológico.

Quedas de energia são prováveis e espera-se que a tempestade torne as viagens por terra ou ar perigosas ou até impossíveis em alguns casos.

"É perigoso e ameaçador", disse o presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca, pedindo aos norte-americanos com planos de viagem que não se atrasem e partam na quinta-feira. "Isso não é como um dia de neve, quando você era criança, isso é coisa séria."

Alertas climáticos

Mais da metade dos 48 estados continentais dos EUA, de Washington à Flórida, estão sob alertas climáticos de inverno, incluindo avisos de vento frio que afetam cerca de 135 milhões de pessoas, disse Ashton Robinson Cook, meteorologista do NWS.

Partes da região Meio-Atlântica e das Planícies podem ter o clima no dia de Natal próximo do mais frio já registrado, embora as mínimas recordes não sejam tão generalizadas quanto a tempestade, de acordo com o serviço meteorológico.

A Filadélfia pode ver as temperaturas caírem para -9 graus Celsius (°C) no domingo, perto do recorde registrado em 1943, enquanto os termômetros em Sioux City, no Iowa, podem registrar -26 °C, superando um recorde da década de 1980.

As condições de viagem, já ruins na região das Grandes Planícies, vão se deteriorar gradualmente no Meio-Oeste e na área dos Grandes Lagos, à medida que a frente fria se move para o Leste e traz consigo mais de trinta centímetros de neve para algumas partes, disse Cook.

Rajadas de neve – breves quedas de neve moderada a pesada com ventos fortes – são esperadas do Illinois a Indiana.

A Associação Norte-americana de Automóveis (AAA) estima que 112,7 milhões de pessoas planejam viajar distâncias de 80 km ou mais entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, um aumento de 3,6 milhões de pessoas em relação ao ano passado, e algo que se aproxima dos números pré-pandêmicos.

Quase 2 mil voos programados para quinta e sexta-feira foram cancelados, incluindo mais de 700 partidas e chegadas em dois grandes aeroportos de Chicago, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Centenas de voos foram cancelados em Denver.

(Reportagem adicional de Rich McKay, Nandita Bose e Scott DiSavino)

