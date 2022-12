Poderosa tempestade de inverno nos EUA ameaça gerar caos no Natal

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira (22) sobre uma tempestade de inverno "única em uma geração" e que ameaça causar estragos nos planos de viagem de milhões de americanos neste Natal.

As companhias aéreas disseram aos viajantes que se preparem para atrasos e cancelamentos, depois que uma frente fria do Ártico atingiu o centro do país na quarta-feira (21). Espera-se que cruze o Meio-Oeste e siga em direção à Costa Leste amanhã.

Em seu boletim das 8h22 GMT (5h22 em Brasília), o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, sigla em inglês) alertou que a tempestade "terá impactos generalizados e potencialmente devastadores no centro e no leste" do país.

"Frio recorde e ventos gelados que ameaçam a vida nas Grandes Planícies vão se espalhar pela metade leste do país na sexta-feira", informou o boletim.

Também alertou para o vento frio com temperaturas de até -40°C em algumas áreas e pediu precauções. Em alguns lugares, os termômetros podem cair até -56°C.

"Ventos frios dessa magnitude podem causar congelamento em menos de 5 minutos se não forem tomadas precauções", enquanto "hipotermia e morte também são possíveis, devido à exposição prolongada ao frio", completou.

O NWS indicou que fortes rajadas e fortes nevascas podem causar sérios danos à infraestrutura e atrapalhar as viagens aéreas e rodoviárias.

O alerta coincide com relatórios da Administração de Segurança de Transporte de que o volume de viagens nessas datas está próximo dos níveis pré-pandêmicos, com o maior movimento na quinta-feira.

A Associação Automobilística Americana (AAA, na sigla em inglês) estimou que mais de 112 milhões de pessoas percorrerão mais de 80 km entre esta sexta-feira (23) e 2 de janeiro, a grande maioria de carro.

A Administração Federal de Aviação alertou que ventos fortes e nevascas podem atrasar voos em Minneapolis-St. Paul, Chicago e Denver.

Em Denver, a temperatura deve cair dos 10°C, registrados na quarta-feira, para -26°C nesta quinta-feira.

As autoridades da capital do Colorado abriram o Coliseu de Denver como um centro de aquecimento de emergência.

Os meteorologistas da AccuWeather disseram que a tempestade pode se transformar rapidamente no que é conhecido como "ciclone-bomba", que ocorre quando a pressão cai, e uma massa de ar frio colide com uma massa de ar quente.

O NWS em Buffalo, Nova York, chamou de "tempestade única em uma geração", com rajadas de vento de mais de 105 km/h, ventos frios de 6°C a 12°C abaixo de zero e interrupções de energia dispersas, ou possivelmente generalizadas.

Os meteorologistas de Minneapolis descreveram o fenômeno como um "evento de alto nível que ameaça a vida" e "deve ser levado a sério".

Em Fort Worth, Texas, o NWS disse que não espera que a onda de frio seja tão devastadora quanto a de fevereiro do ano passado, quando temperaturas baixas mataram dezenas e deixaram milhões sem energia neste estado do sul.

E, em Washington, D.C., os congressistas tentam chegar a um acordo sobre um projeto de lei orçamentário de US$ 1,7 trilhão antes que a tempestade complique seus planos de viagem.

