Mulheres foram vetadas de universidades afegão por desrespeito ao código de vestimenta

As universidades no Afeganistão foram proibidas para as mulheres, porque "não respeitavam o código de vestimenta" - justificou o ministro talibã do Ensino Superior, Neda Mohammad Nadeem, durante uma entrevista na televisão estatal nesta quinta-feira (22).

"Essas estudantes que iam para a universidade (...) não respeitaram as instruções sobre o hijab (lenço que cobre a cabeça e o pescoço). O hijab é obrigatório no Islã", afirmou Mohammad Nadeem.

