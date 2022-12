Ministro da Defesa russo visita 'front' na Ucrânia

O ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, estava na linha de frente na Ucrânia para inspecionar as posições do Exército - informou o ministério nesta quinta-feira (22).

Esta é a segunda visita anunciada em menos de uma semana.

"Na linha da frente", Shoigu "verificou as condições de destacamento de pessoal e material militar" e "inspecionou as áreas de posicionamento das unidades militares, as condições de alojamento e de calefação do pessoal", relatou o ministério em sua conta no Telegram.

A mensagem foi acompanhada de um vídeo, no qual se vê o ministro inspecionando quartéis e caminhando nas trincheiras.

