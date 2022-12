Exército israelense mata palestino durante confrontos na Cisjordânia

Forças israelenses mataram um palestino suspeito de estar ligado ao Hamas, em confrontos noturnos em um setor da Cisjordânia, onde houve um aumento da violência nos últimos meses, informou o Ministério da Saúde palestino nesta quinta-feira.

Segundo esta fonte, Ahmed Atef Daraghmeh, 23 anos, conhecido jogador de futebol do clube local de Tulkarem, morreu após ser baleado nas costas e no pé pelo exército israelense em Nablus, no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O Hamas "lamenta seu combatente, o mártir Ahmed Daraghmeh, morto na quinta-feira por disparos da ocupação durante confrontos" em Nablus, informou este movimento islamita armado palestino.

O exército israelense informou em comunicado que realizou uma operação em Nablus para "proteger a entrada coordenada de fiéis ao túmulo de José", local reverenciado pelos judeus onde estão os restos mortais de José, um dos filhos do patriarca Jacó e considerado por palestinos como túmulo de uma figura religiosa muçulmana local.

As visitas judaicas são limitadas e sujeitas a autorização prévia e coordenação com o exército israelense.

O exército especificou que durante sua "operação, os palestinos lançaram artefatos explosivos e dispararam na direção dos soldados".

"Os soldados responderam com tiros", acrescentou, indicando ter identificado "uma pessoa atingida" durante os confrontos.

