Ex-chefe da agência espacial russa é ferido em ataque ucraniano em Donetsk

O ex-chefe da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, foi ferido em um ataque ucraniano em Donetsk, reduto de separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, pelo qual teve que passar por cirurgia, disse ele nesta quinta-feira em sua conta no Telegram.

Rogozin, que foi deposto à frente do Roscosmos em julho e atualmente lidera um grupo de assessores militares que auxiliam as forças separatistas na Ucrânia, sofreu ferimentos nas costas quando um estilhaço atingiu seu ombro direito, segundo a mesma fonte.

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira em um hotel de Donetsk, onde Rogozin estava hospedado, assim como várias autoridades locais.

O ataque, que causou várias mortes e feridos, foi realizado "com munição de alta precisão, provavelmente disparada de um caminhão equipado com um sistema de artilharia César francês", disse o comitê investigativo russo.

Enquanto Rogozin afirmou que o incidente ocorreu durante uma "reunião de trabalho" no restaurante do hotel, o canal público de televisão Rossia 24 informou que o antigo dirigente da Roscosmos celebrou na quarta-feira o seu 59º aniversário, com convidados e músicos.

O canal transmitiu imagens de mesas de festa viradas em uma sala de jantar com janelas quebradas e paredes parcialmente destruídas.

Segundo Rogozin, ele visitou regularmente este hotel nos últimos meses, durante as suas viagens a Donetsk, no âmbito da ofensiva russa na Ucrânia.

Em setembro, a Rússia reivindicou a anexação de Donetsk e três outras regiões ucranianas que não controla totalmente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assegurou a repórteres que "é completamente normal que as autoridades visitem as regiões russas".

"Infelizmente, a permanência em algumas regiões ainda é perigosa (...) Mas isso não significa que você deva impedir os funcionários de cumprirem suas funções", acrescentou Peskov.

