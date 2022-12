EUA pede que Netanyahu trabalhe por direitos iguais para israelenses e palestinos

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, cumprimentou, nesta quinta-feira (22), Benjamin Netanyahu, que anunciou na véspera que poderá formar um governo em Israel, e pediu-lhe um compromisso com os "valores", em particular com os direitos dos palestinos.

Durante coletiva de imprensa, Blinken fez um apelo para "promover tanto os interesses quanto os valores" que os dois países compartilham e para trabalhar juntos a fim de impulsionar "uma abordagem mais ampla para tentar oferecer medidas equitativas de segurança, oportunidade, prosperidade e dignidade a israelenses e palestinos".

Quando perguntado se o governo do presidente Joe Biden se ocuparia dos extremistas no governo, Blinken repetiu que Washington "se comprometeria e julgaria nossos parceiros em Israel com base nas políticas que aplicarem, não das personalidades que formam um governo".

O líder judeu, que manteve relações tensas com o presidente democrata anterior, Barack Obama, anunciou, antes da data-limite na quarta-feira, a formação de um governo que o levará de volta ao poder, após a quinta eleição em menos de quatro anos em Israel.

Netanyahu, que luta na Justiça contra acusações de corrupção, incorporou membros de um bloco de extrema direita e prometeu um Ministério de Segurança Nacional ampliado para Itamar Ben Gvir, que tem um longo histórico de uso de retórica incendiária contra os árabes.

