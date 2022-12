EUA anunciam nova ajuda militar de US$ 1,85 bilhão à Ucrânia

Novo pacote inclui sistemas de defesa Patriot, capazes de mudar o curso da guerra. Moscou alerta que armamento poderá ser "mau presságio" para Kiev, no mesmo dia em que Zelenski se reúne com Biden.Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (21/12) o envio adicional de ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,85 bilhão de dólares (R$ 9,8 bilhões de reais). O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o pacote inclui pela primeira vez os sistemas de defesa aérea Patriot, com alcance maior do que os utilizados pelas forças ucranianas até o momento. O anúncio veio pouco antes do encontro entre o presidente americano, Joe Biden, e o líder ucraniano Volodimir Zelenski, que realiza sua primeira viagem para o exterior desde o início da invasão russa em seu país, em 26 de fevereiro. Blinken escreveu que os sistemas Patriot são capazes de "interceptar mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aeronaves em alturas significativamente maiores do que as anteriormente alcançadas" pelos demais sistemas de defesa. Os EUA darão treinamento aos militares ucranianos no uso desses equipamentos em um país terceiro. Além do Patriot, o pacote de ajuda inclui ainda os sistemas de defesa aérea Nasam, de curto e médio alcance; o Hawk, míssil terra-ar de médio alcance; e os mísseis portáteis Stinger. Mudança no curso da guerra Analistas afirmam que os novos equipamentos têm o potencial de mudar o curso da guerra. Nos últimos meses, os alvos dos ataques aéreos russos vêm sendo infraestruturas civis, como usinas de energia, o que gera apagões em massa e prejudica o aquecimento das residências e outras instalações em pleno inverno na Ucrânia. Também nesta quarta-feira, o Kremlin alertou que reforçar o nível dos armamentos enviados a Kiev "levará certamente ao agravamento do conflito, e não será um bom presságio para a Ucrânia". Zelenski em Washington O presidente ucraniano chegou a Washington nesta quarta-feira para se reunir com Biden e fazer um pronunciamento ao Congresso americano no intuito de angariar mais apoio para seu país, além de enviar uma mensagem desafiadora a Moscou. "Enquanto a Rússia continua seus ataques brutais a infraestruturas críticas na Ucrânia, os Estados Unidos dão hoje as boas-vindas ao presidente Volodimir Zelenski em Washington D.C, para sublinhar nosso comprometimento duradouro com o povo ucraniano", afirmou Blinken, em nota. O avião da Força Aérea dos EUA que transportava Zelenski aterrissou na base aérea de Andrews. Segundo afirmou em postagem no Twitter, o objetivo da visita é "reforçar a resiliência e as capacidades de defesa" de seu país, além de discutir colaborações com Washington. rc (Reuters, DPA, ots, AP)