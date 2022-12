Deputados espanhóis aprovam lei sobre direitos das pessoas trans

Os deputados espanhóis aprovaram nesta quinta-feira (22) o projeto de lei que permite que as pessoas mudem livremente de gênero a partir dos 16 anos, após meses de tensões dentro do governo de esquerda e no movimento feminista.

Se o texto for aprovado definitivamente no Senado nas próximas semanas -como é muito provável-, a Espanha se tornará um dos poucos países do mundo que autoriza a autodeterminação de gênero apresentando apenas uma solicitação pessoal.

