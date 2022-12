Crescimento do PIB dos EUA do 3T é revisto para cima (3,2%)

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do terceiro trimestre foi revisto para cima, para 3,2% a uma taxa anualizada - de acordo com a última estimativa publicada pelo Departamento do Comércio nesta quinta-feira (22).

A primeira estimativa era de um PIB de 2,6% para esse período, seguida de uma segunda revisão, até 2,9%.

Houve surpresa entre os analistas, que não esperavam outra revisão para cima.

Na comparação com o trimestre anterior, o PIB cresceu 0,8% - similar ao de outras economias avançadas - ante o 0,6% estimado inicialmente.

O consumo das famílias entre julho e setembro foi maior do que o estimado em um primeiro momento, do mesmo modo que o investimento fixo não residencial, acrescentou o Departamento de Comércio.

"Apesar da rápida alta das taxas de juros, a economia cresce e, o que é mais importante, as famílias continuam gastando. De hoje até 2023, prevemos, porém, um crescimento mais lento, embora não esperemos uma contração da atividade", disse Rubeela Farooqi, economista-chefe da consultoria HFE.

Desde março, o Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) vem elevando as taxas de juros para reduzir a inflação.

Na semana passada, voltou a aumentá-las, embora em um percentual menor, e advertiu que deve mantê-los altos por mais algum tempo para garantir que a inflação desacelere.

Segundo Farooqi, "mesmo que o crescimento desacelere abaixo do potencial" em 2023, "a atenção à redução da inflação significa que as taxas se manterão mais altas por mais tempo no próximo ano".

O PIB se contraiu nos dois primeiros trimestres do ano, 1,6% e 0,6%, respectivamente, a uma taxa anualizada, mas nem o governo considera que os Estados Unidos se encontram em um período recessivo.

Embora dois trimestres consecutivos de queda do PIB se enquadrem na definição de recessão, a força do mercado de trabalho, em particular, não permite considerar que isso seja o caso da maior economia do mundo.

