Coreia do Norte forneceu armas para grupo paramilitar russo, diz Casa Branca

A Coreia do Norte entregou armas para o grupo paramilitar privado russo Wagner - informou a Casa Branca nesta quinta-feira (22), acrescentando que o grupo está prestes a se tornar um "rival", em termos de poderio, das forças regulares russas.

Os Estados Unidos vão incrementar as sanções sobre o grupo Wagner após a venda de foguetes de infantaria e de mísseis, no mês passado, por parte da Coreia do Norte, violando resoluções do Conselho de Segurança da ONU, afirmou John Kirby, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca.

"[O grupo] Wagner está buscando fornecedores de armas ao redor do planeta para apoiar suas operações militares na Ucrânia", disse Kirby aos jornalistas.

"Podemos confirmar que a Coreia do Norte concluiu o fornecimento inicial de armas para o grupo Wagner, que pagou por esse equipamento", afirmou.

Segundo Kirby, o grupo Wagner, que é independente do sistema de defesa russo e está liderando um cerco sangrento a Bakhmut, na Ucrânia, está gastando mais de US$ 100 milhões por mês em suas operações em solo ucraniano.

"[O grupo] Wagner está emergindo como um centro de poder rival para os militares russos e outros ministérios russos", afirmou.

