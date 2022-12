Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, uma plataforma digital global líder de serviços para 5G e tecnologia de nuvem nativa, anunciou o lançamento simultâneo de suas soluções de BSS digitais para provedores de serviços de telecomunicações no Oriente Médio, África e Europa com um total combinado de mais de 100 milhões de assinantes. O lançamento fez parte da transformação do BSS digital em grande escala dos clientes com a Tecnotree Digital Suite para B2B empresarial e B2C de consumo para alguns dos maiores grupos de operadoras, como MTN, STC, Zain Group, Omantel e um provedor na Europa Ocidental.

A implementação do pacote 5G-Ready Digital da Tecnotree oferece aos clientes ofertas diferenciadas de produtos e serviços desenvolvidos na TMF Open API, arquitetura baseada em microsserviços compatível com ODA com tecnologias de ponta para permitir que nossos clientes criem digitalmente um diferencial de mercado e ofereçam uma experiência superior aos assinantes. O programa envolve a transformação dos processos de negócios, produtos, serviços e experiências legados dos clientes com uma abordagem consultiva e orientada para oferecer uma experiência digital de alto nível. A implantação completa da linha digital inclui leads e clientes em potencial, gerenciamento do ciclo de vida do cliente, gerenciamento de pedidos por catálogo, gerenciamento de recursos e inventário, gerenciamento de fidelidade, provisionamento de serviços e mediação, faturamento convergente e de atacado, painel de operações de negócios e sistemas de conclusão de chamadas, oferecendo uma experiência do cliente digital completa.

O pacote de BSS digital preparado para 5G da Tecnotree com recursos de IA/ML abrange uma linha completa de processos de negócios com um catálogo de produtos de jornadas digitais e microsserviços voltado para o engajamento do cliente, que apoiam o ciclo de vida do cliente e o gerenciamento de receita. A Tecnotree tem uma linha de Digital BSS ágil e de código aberto que é nativa da nuvem, compatível com Open Digital Architecture (ODA) e certificada como nível platina pelo TM Forum em relação aos padrões de implementação no mundo real de API aberta.

"Estamos felizes em anunciar vários lançamentos de sucesso da Tecnotree em todos os continentes. Com essas conquistas, a Tecnotree dá passos importantes para expansão em um mercado global mais amplo. Isso demonstra nossa escalabilidade para implantações rápidas e a capacidade de atender às expectativas dos clientes. A Tecnotree transformou vários sistemas legados com seus produtos premiados, atendendo às demandas em rápida mudança dos consumidores com ofertas inovadoras, preparando-os para as novas oportunidades de monetização apresentadas pelo 5G e a IoT", afirmou Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation.

"Temos orgulho de fazer parcerias com provedores de serviços de telecomunicações globais para lançar uma experiência digital diferenciada para negócios, TI, operações e assinantes finais com consultoria colaborativa e uma entrega ágil orientada por valores corporativos, usando nossa avançada plataforma Microservices Accelerator e pacotes de automação para permitir a entrega e lançamentos paralelos", disse Ramaseshan Subramanian, vice-presidente e diretor de entrega e operações globais da Tecnotree. "Nossas equipes de entrega multifuncionais são treinadas nas tecnologias de automação mais recentes para fornecer a melhor entrega em uma abordagem ágil voltada para o sucesso do cliente e garantir uma entrega sem intervenção em todos os continentes".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

