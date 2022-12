Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

Hillstone Networks,líder na provisão de soluções inovadoras e acessíveis de segurança cibernética, anunciou que a Hillstone Networks foi novamente reconhecida no 2022 Gartner® Magic Quadrant? for Network Firewalls pelo 9º ano consecutivo e nomeada Visionária pela segunda vez.

As soluções da Hillstone Networks evoluíram de uma plataforma de segurança de rede para um portfólio robusto de segurança cibernética que oferece resiliência cibernética, de borda para nuvem e tudo mais. De SMB a requisitos de rede de classe de operadoras, em todos os principais setores verticais do mundo, o portfólio aproveita hoje o firewall de próxima geração (NGFW) essencial para incluir as seguintes soluções:

-- Hillstone Secure SD-WAN como solução para empresas distribuídas.

-- Hillstone ZTNA como solução, permitindo o acesso Zero Trust de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

-- Hillstone CloudArmour oferecendo proteção de carga de trabalho em nuvem.

-- Hillstone CloudHive como solução de microssegmentação para centrais de dados virtualizadas.

-- Hillstone sBDS como proteção de servidores integrada à solução de detecção e resposta de rede (NDR) contra ameaças de múltiplos estágios e diversos níveis direcionadas a servidores e hosts críticos.

-- Hillstone iSource, uma plataforma de Direção e Resposta Estendidas (Extended Detection and Response - XDR) impulsionada por IA, que inclui recursos NDR e entrada de plataformas de terceiros.

"Estamos felizes em retornar pelo 9º ano em reconhecimento à integridade de nossa visão e capacidade de execução", afirmou Tim Liu, Diretor de Tecnologia e Cofundador da Hillstone Networks. "No mundo híbrido de diversas nuvens de hoje, nossa estratégia de nuvem ressoa em primeiro lugar com clientes e parcerias. Continuamos aproveitando a plataforma NGFW premiada e líder do setor bem como integramos recursos avançados para desbloquear recursos de SD-WAN e ZTNA, além de oferecer soluções adicionais que cobrem as lacunas do mercado e satisfazer as necessidades de nossa crescente base de clientes."

Uma abordagem que prioriza a nuvem é uma ordem para proporcionar soluções resilientes cibernáticas eficazes que protegem ativos e a infraestrutura cruciais da empresa. Além dos ambientes locais, de nuvens privada e híbrida, o repertório de soluções da Hillstone Networks inclui segurança de IoT que ajuda o setor de IoT a detectar, proteger e gerenciar o risco em dispositivos de IoT de modo proativo.

Baixe uma cópia do Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls aqui.

Gartner, Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Thomas Lintemuth, 19 de dezembro de 2022

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções inovadoras e acessíveis de segurança cibernética da Hillstone Networks reformulam a segurança corporativa, permitindo a resiliência cibernética e reduzindo o TCO. Ao fornecer visibilidade abrangente, inteligência superior e proteção rápida para ver, entender e agir contra ameaças cibernéticas em múltiplos estágios e diversos níveis, a Hillstone conta com uma classificação favorável dos principais analistas e tem a confiança de empresas internacionais. Para saber mais, acesse www.hillstonenet.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005406/pt/

Contato

Contato de Mídia Zeyao Hu +1 4085086750 inquiry@hillstonenet.com

