Argentina sobe para 2ª posição no ranking da Fifa; Brasil segue na liderança

A campeã mundial Argentina subiu para a segunda colocação no ranking de seleções da Fifa, enquanto a França pulou para o terceiro lugar. Ambas, porém, estão atrás do Brasil, que continua na liderança da lista, segundo atualização publicada pela Federação Internacional nesta quinta feira (22).

A 'Albiceleste' de Lionel Scaloni, ocupava a terceira posição antes da Copa do Mundo, enquanto os 'Bleus', que estavam fora do pódio, ultrapassaram a Bélgica, que foi eliminada ainda na fase de grupos. O Brasil, por sua vez, mesmo tendo sido derrotado nas quartas de final, se manteve no topo da lista, posto que ocupa desde 31 de março.

Os três primeiros colocados têm uma margem de 20 pontos e aumentam a distância para os belgas, agora em quarto.

O roteiro da final, vencida nos pênaltis pela Argentina (3 a 3 na prorrogação e 4 a 2 nos pênaltis), não era favorável a nenhuma das duas equipes: se uma delas tivesse vencido antes do final da prorrogação, conseguiria a liderança, já que a Fifa atribui mais pontos ao vencedor antes das cobranças diretas.

A maior recuperação no ranking foi protagonizada pela Croácia, que passou a 12ª para a 7ª colocação graças ao terceiro lugar obtido no Catar.

Revelação do torneio, o Marrocos subiu posições e, por pouco, não entrou no Top 10, ficando em 11º, como a melhor seleção africana da lista.

A Dinamarca, por sua vez, derrotada pela Austrália na primeira fase, perdeu oito posições e estacionou no 18º na maior queda no Top 20.

Criticado por seu método de cálculos, o ranking da Fifa é utilizado para definir os cabeças de chave nas principais competições de futebol.

A Alemanha, por exemplo, 12ª antes do sorteio do Mundial no Catar, caiu no pote 2 e não conseguiu evitar a Espanha na fase de grupos.

Top 10 no ranking da Fifa:

1. Brasil 1840,77 pontos

2. Argentina 1838,38

3. França 1823,39

4. Bélgica 1781,30

5. Inglaterra 1774,19

6. Holanda 1740,92

7. Croácia 1727,62

8. Itália 1723,56

9. Portugal 1702,54

10. Espanha 1692,71

