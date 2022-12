Vendas de imóveis residenciais usados caem pelo 10º mês consecutivo nos EUA

As vendas de imóveis residenciais usados caíram pelo décimo mês consecutivo em novembro nos Estados Unidos, estendendo uma série recorde com taxas hipotecárias altas e escassez de oferta, segundo dados do setor imobiliário publicados nesta quarta-feira (21).

No mês passado, as vendas de todo tipo de casas e apartamentos caíram 7,7% em relação a outubro, informou a Associação Nacional de Agentes Imobiliários (NAR) em seu último boletim.

Com isso, o ritmo de vendas caiu a uma taxa anual de 4,1 milhões de dólares em novembro, ajustado sazonalmente - 35,4% a menos do que há um ano, informou a associação.

"Essencialmente, o mercado de bens imóveis residenciais congelou" de forma "similar ao observado com as vendas durante os fechamentos da atividade econômica pela covid-19 em 2020", informou em nota o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun.

A razão principal foi um aumento rápido das taxas hipotecárias, o que afetou a acessibilidade dos compradores aos imóveis e reduziu os incentivos para pôr as propriedades à venda, disse.

A opção de uma hipoteca fixa a 30 anos teve, em média, uma taxa de 6,3% em meados de dezembro, segundo a companhia de financiamento de empréstimos hipotecários Freddie Mac, quase o dobro da taxa de um ano atrás.

A oferta de imóveis à venda também "continua perto de mínimos históricos", afirmou Yun.

Mas ele observou que as taxas hipotecárias vêm caindo nas últimas cinco semanas, o que sugere que o mercado poderia estar descongelando.

O preço médio da moradia em todos os tipos foi de 370.700 dólares no mês passado, 3,5% acima do mesmo período de 2021, segundo dados da NAR.

As vendas de imóveis residenciais existentes representam 90% do mercado imobiliário dos Estados Unidos.

