Sexto suspeito do homicídio de promotor paraguaio é preso na Venezuela

Autoridades venezuelanas capturaram em Caracas o sexto suspeito do homicídio do promotor antimáfia paraguaio Marcelo Pecci, morto em maio, quando passava a lua de mel em uma praia do Caribe colombiano, informou a polícia da Colômbia nesta quarta-feira (21).

O cidadão venezuelano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza está detido em Caracas e é acusado de pilotar o jet ski em que estava o atirador que matou o promotor de 45 anos, segundo um boletim.

Investigado pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de armas e munições, Salinas é o sexto preso pelo assassinato de Pecci, que foi baleado na frente de sua esposa, grávida, em 10 de maio, na ilha de Barú, perto de Cartagena (norte).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quatro dos homens detidos confessaram responsabilidade e foram condenados a 23 anos de prisão cada um.

"Este cidadão venezuelano está à disposição do serviço de inteligência venezuelano, privado de liberdade", aguardando "coordenação" entre os Ministérios Públicos dos dois países para "garantir" que "cumpra pena", assegurou em coletiva de imprensa o diretor da polícia colombiana, general Henry Armando Sanabria.

O chefe da instituição informou que a Venezuela "impede a extradição de seus cidadãos" e, por isso, Salinas será processado em seu país.

As autoridades não determinaram os autores intelectuais do assassinato de Pecci, que investigava casos de narcotráfico e crime organizado.

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 5 milhões de dólares para quem fornecer informações sobre os responsáveis pelo crime.

Ao longo da investigação internacional, algumas organizações criminosas surgiram como suspeitas, como o grupo criminoso brasileiro PCC (Primeiro Comando da Capital), o venezuelano Tren de Aragua e o uruguaio Clã Insfrán.

Pecci, especializado em crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tinha investigado quadrilhas no Brasil, além de especialistas em lavagem de dinheiro libaneses na Tríplice Fronteira entre o Paraguai, o Brasil e a Argentina.

lv/jss/dga/db/ap/mvv

Tags