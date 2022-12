Rei da Noruega deixa hospital após infecção

O rei Haroldo I, da Noruega, recebeu alta nesta quarta-feira (21) do hospital no qual foi internado na última segunda - anunciou o Palácio Real.

"O rei está melhor, mas deverá fazer repouso por alguns dias", declarou o Palácio Real norueguês em uma nota.

O monarca, de 85 anos, foi internado no Hospital Nacional de Oslo para tratamento com antibióticos intravenosos de uma infecção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um primeiro momento, foi informado que ele deveria permanecer internado por "vários dias", mas acabou saindo após 48 horas.

O jornal Verdens Gang publicou uma fotografia sua sentado em uma limusine preta.

O veterano rei, que se locomove com muletas, passou várias vezes pelo hospital nos últimos tempos. As causas foram diversas: covid-19, operação em um joelho, uma cirurgia no coração, problemas respiratórios, e outra infecção que o obrigou a ser hospitalizado em agosto.

Haroldo I está no trono há quase 32 anos.

phy/map/avl/mb/jc/tt

Tags