Queda de reservas nos EUA faz petróleo subir pela terceira sessão consecutiva

Os preços do petróleo tiveram sua terceira sessão consecutiva de alta nesta quarta-feira (21), impulsionados por uma redução inesperada das reservas comerciais de petróleo americanas, e o anúncio de um atraso na reabertura total de um oleoduto nos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro registrou alta de 2,76%, a 82,20 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês fechou em alta de 2,70%, a 78,29 dólares. O WTI atingiu seu máximo em mais de duas semanas.

Inicialmente, o mercado foi impulsionado pelo anúncio de uma prorrogação da suspensão das operações do oleoduto Keystone, explicou Andrew Lebow, do Commodity Research Group.

Além disso, os operadores observam com preocupação informações que indicam que as exportações de petróleo bruto da Rússia caíram nas últimas duas semanas, desde que entrou em vigor um embargo europeu e o teto de preços ao óleo russo.

Ademais, o relatório de reservas nos Estados Unidos empurrou os preços ainda mais para cima.

As reservas comerciais de petróleo tiveram forte queda na semana passada nos Estados Unidos, segundo dados publicados na quarta-feira pela Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês), que surpreenderam o mercado.

Durante a semana encerrada em 16 de dezembro, estes inventários comerciais diminuíram em 5,9 milhões de barris, enquanto os analistas esperavam um aumento de 2,5 milhões, segundo a agência Bloomberg.

A isto se soma uma nova redução das reservas estratégicas, de 3,6 milhões de barris, que se situam em seu nível mais baixo desde dezembro de 1983.

O governo americano começou a repor as reservas estratégicas, mas o resultado só será tangível dentro de várias semanas.

Também aumentou a demanda por produtos refinados (+4,8% em uma semana) e as entregas de gasolina (+5,5%) e produtos destilados (+6,5%).

