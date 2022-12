Presidente do Equador pede 'paciência' em negociação de ajuda e TLC com EUA

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, viajou esta semana aos Estados Unidos para pedir um tratado de livre comércio (TLC) e que Washington divida a conta do combate à violência das drogas que atinge seu país.

Em entrevista à AFP, esclareceu, porém, que não chegou a "cobrar um cheque" e que conseguir o que procura "é um processo" que exige "paciência".

A seguir, um resumo da entrevista realizada na terça-feira (20).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pergunta - Você estima a luta contra o narcotráfico em 5 bilhões de dólares. O presidente Joe Biden concordou em dividir o custo?

Resposta - Existe um compromisso para apoiar o combate ao narcotráfico e ao crime organizado (...) Atingimos o bolso dos narcotraficantes, onde mais dói, por isso reagem com violência nas prisões, e como consequência nas ruas.

Estamos determinados a enfrentar isso, mas não podemos sozinhos, precisamos de cooperação internacional, não é um problema exclusivo do Equador (...) É justo dividir a conta.

P - Deram-lhe números?

R - É um processo (...) E não é um processo que a pessoa diz: "Vou ao banco sacar um cheque e o cheque é desse valor e me pagam no dia tal". Não. É um processo de cooperação.

P - Acha que é uma questão de dinheiro? Ou de mudança de estratégia?

R - Não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de capacidade operacional, capacidade de manter a inteligência e ação coordenada das forças de segurança.

P - Você solicita um TLC com os Estados Unidos. Não acha que isso beneficiaria alguns produtos, como flores e bananas, mas prejudicaria outros?

R - Buscamos mais Equador no mundo e mais mundo no Equador porque 8 bilhões de habitantes no mundo são a grande oportunidade que o Equador tem de gerar empregos em nosso país. Mais bananas para o mundo é mais emprego no Equador, mais flores no mundo é mais emprego no Equador. E não estamos buscando um tratado apenas com os Estados Unidos, estamos perto de concluir um com a China. Ontem concluímos um com a Costa Rica, iniciamos negociações com a Coreia do Sul, estamos trabalhando com países como o Canadá.

P - O que os Estados Unidos disseram?

R - Assim como a questão da segurança, não é uma questão que se resolve em cinco minutos, é um processo (...) Há uma recepção favorável, mas temos que ter paciência.

P - O acordo com a China será assinado antes do final do ano?

R - Vai ser muito difícil.

P - A coalizão indígena CONAIE, que tomou as ruas do Equador este ano, se opôs a um TLC com os Estados Unidos no passado. Agora não estaria se expondo a uma nova onda de protestos?

R - De jeito nenhum. Minha obrigação é defender o interesse da maioria dos equatorianos (...) Não devemos abordá-lo do ponto de vista da luta social ou de questões ideológicas, temos que ser absolutamente práticos.

P - Os Estados Unidos consideram a China seu rival estratégico...

R - O presidente Biden, na Assembleia Geral das Nações Unidas, (...) disse: "Não quero uma guerra fria com a China, quero uma concorrência aberta e transparente". Em uma reunião em fevereiro com o presidente Xi Jinping na China (...) ele me disse: "podemos trabalhar com o Equador sem condicionar politicamente os países que apoiamos".

E a China nos apoiou na vacinação, na renegociação da dívida, na renegociação dos contratos de petróleo e nas negociações de um TCL.

P - A China é acusada de manter contratos não tão transparentes quanto os de outros países...

R - Todos os acordos que assinamos, de renegociação de dívidas e renegociação de contratos de petróleo são absolutamente transparentes.

P - Em relação à migração, Biden pediu ajuda para a deportação de migrantes a um país terceiro?

R - Não. Eu diria que (a migração) foi o tema que mais tomou tempo em nossa conversa. (Biden) me disse "este é um país de migrantes". Ele me disse (que) temos que fazer as coisas em ordem, não podemos desenvolver uma sociedade de forma caótica.

P - Tudo passa pelo comércio?

R - Não, acredito que o comércio e o investimento são uma forma de se relacionar de forma positiva, gerando oportunidades. Acho que se formos a um bar tomar um drink, ouvir uma música, provavelmente vamos nos divertir, mas não vamos resolver nenhum problema.

P - O que você leva de sua viagem?

R - Uma melhor compreensão das duas prioridades do Equador: combater a insegurança e desenvolver sua economia por meio da promoção do comércio.

erl/lbc/mr

Tags