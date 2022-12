Pelé apresenta "progressão" do câncer, disfunção renal e cardíaca, segundo médicos

Pelé apresentou uma "progressão" do câncer de cólon e está sob cuidados para "disfunções renal e cardíaca", informou nesta quarta-feira o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado há três semanas.

O Rei teve uma "progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", segundo o boletim médico divulgado pelo hospital.

"O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", acrescenta nota.

Pelé foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de um contágio recente de covid-19, segundo os médicos e sua família.

O boletim anterior, de 12 de dezembro, informava que Pelé mostrava uma "melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória", mas continuava sem previsão de alta.

Nesta quarta-feira, as filhas do Rei informaram que ele não voltará para casa no Natal.

"Nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família (do hospital Albert) Einsten nos dá!", escreveu no Instagram Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, com uma 'selfie' ao lado da irmã Flávia no hospital.

"Vamos virar esse quarto quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos até fazer caipirinhas (não é brincadeira!!)", acrescentou Kely na mensagem publicada pouco antes do boletim médico.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme", acrescentam as filhas de Pelé na rede social.

Nas últimas semanas, ambas publicaram várias mensagens nas plataformas para tranquilizar os fãs, após surgirem informações de que Pelé não estava respondendo à quimioterapia e estava sob "cuidados paliativos".

"Ele está doente, velhinho, mas no momento ele está lá por causa de uma infecção no pulmão, e quando melhorar ele vai para casa de novo", tinha dito Kely em uma entrevista à TV Globo no dia 5 de dezembro.

Desde a sua internação, o ex-jogador recebeu diversas mensagens e votos de melhoras durante a Copa do Mundo do Catar.

Segundo sua família, Pelé acompanhou os jogos do Brasil, eliminado nas quartas de final, pela televisão em seu quarto no hospital.

No domingo, Kely publicou uma foto de sua irmã Flávia massageando o pé esquerdo de Pelé enquanto assistia à final entre Argentina e França.

Depois da vitória da 'Albiceleste', o Rei parabenizou em suas redes sociais Lionel Messi e a seleção argentina pelo terceiro título mundial: "Certamente Diego está sorrindo agora", escreveu em alusão ao craque Diego Maradona, falecido em 2020 aos 60 anos.

