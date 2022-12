PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky visita EUA em primeira viagem internacional desde o início da guerra

PERU CRISE POLÍTICA: Peru antecipa eleições para abril de 2024 em busca de saída da crise

=== UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA ===

WASHINGTON:

Presidente ucraniano visita Washington em primeira viagem internacional desde o início da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, vai se reunir nesta quarta-feira (21) na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa em fevereiro.

MOSCOU:

Putin diz que Rússia continuará desenvolvendo seu potencial militar, inclusive o nuclear

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (21) que continuará a desenvolver o potencial militar, incluindo a "preparação de combate" de suas forças nucleares, no contexto da ofensiva contra a Ucrânia e da crise com o Ocidente.

WASHINGTON:

Zelensky segue os passos de Churchill nos Estados Unidos... até certo ponto

Ambos lideraram um país em guerra em busca do apoio dos Estados Unidos: a chegada de Volodimir Zelensky a Washington lembra a passagem de Winston Churchill pela capital americana em 1941.

=== PERU CRISE POLÍTICA ===

LIMA:

Peru antecipa eleições gerais para abril de 2024 em busca de uma solução para a crise

O Congresso do Peru aprovou, nesta terça-feira (20), a antecipação das eleições gerais de 2026 para 2024, na tentativa de atenuar a crise gerada após a tentativa fracassada de autogolpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, que acabou sendo destituído.

LIMA:

Chaves para entender o apoio e a rejeição a Castillo no Peru

Alguns protestam nos Andes para exigir, inclusive com violência, sua liberdade. Outros defendem que os militares contenham as manifestações com tiros. Por que o presidente deposto do Peru, Pedro Castillo, gera paixões extremas?

CUSCO:

Cusco, capital dos incas, protesta contra Lima, a cidade dos reis

"Eles dizem que Lima é a cidade dos reis. Nunca serão os nossos", afirma José Carlos Sekori. Ele é uma das centenas de pessoas que protestaram na terça-feira (20) contra a nova presidente peruana Dina Boluarte e o Parlamento, na Praça de Armas de Cusco, que foi a capital do império inca.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Tempestade de inverno nos EUA promete caos no Natal

Uma forte tempestade de inverno é esperada no fim de semana em grande parte dos Estados Unidos, ameaçando causar caos no momento em que dezenas de milhões de americanos viajam para as férias.

WASHINGTON:

Presidente do Equador pede 'paciência' em negociação de ajuda e TLC com EUA

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, viajou esta semana aos Estados Unidos para pedir um tratado de livre comércio (TLC) e que Washington divida a conta do combate à violência das drogas que atinge seu país.

NOVA YORK:

Juilliard School de Nova York sofre denúncias de abuso sexual

A Juilliard School de Nova York suspendeu um professor de composição musical após alegações de abuso sexual. Robert Beaser, 68 anos, foi suspenso na última sexta-feira (16), disse Rosalie Contreras, vice-presidente de assuntos políticos da escola, à AFP.

-- EUROPA

LONDRES:

Serviço de ambulâncias entra em greve no Reino Unido

Um dia depois dos enfermeiros, os funcionários do serviço britânico de ambulâncias entraram em greve nesta quarta-feira (21) para exigir melhores salários do governo, que os acusou de prejudicar "conscientemente" os pacientes.

AMSTERDÃ:

Estado de direito holandês enfrenta pressão do crime organizado

Assassinatos, temores pela segurança da princesa herdeira ou supostos planos de fuga da prisão por um barão das drogas preocupam a Holanda, que enfrenta a violência dos traficantes de drogas.

PARIS:

Entrada de Vargas Llosa na Academia Francesa será em 9 de fevereiro

O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa lerá seu discurso de ingresso na Academia Francesa em 9 de fevereiro, realizando, assim, "um sonho" da juventude - disse à AFP seu tradutor para o idioma francês, Albert Bensoussan.

MADRI:

Projeto de 'lei trans' divide a esquerda espanhola

O projeto de lei sobre os direitos das pessoas transexuais, que os deputados espanhóis devem votar na quinta-feira, criou divisões tanto na coalizão esquerdista do governo quanto dentro do feminismo.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China não registra morte por covid-19 após mudança de critério para definir óbitos

A China assegurou nesta quarta-feira (21) que não registrou uma única morte por covid-19 na terça-feira, depois de alterar os critérios para definir os óbitos provocados pelo coronavírus, apesar de um surto de infecções no país.

CABUL:

Guardas armados impedem entrada de mulheres nas universidades do Afeganistão

Guardas armados impediram a entrada de centenas de jovens mulheres nas universidades afegãs nesta quarta-feira (21), um dia depois do anúncio do governo Talibã que proibiu o acesso das mulheres ao Ensino Superior.

CABUL:

As datas importantes da repressão talibã às mulheres afegãs

Desde que voltou ao poder no Afeganistão há 16 meses, o Talibã voltou lentamente à sua postura intransigente em relação à educação e às liberdades das mulheres.

GHAZNI:

Lei de talião volta aos tribunais do Afeganistão

Ajoelhado diante de um juiz de turbante na minúscula sala do Tribunal de Apelação de Ghazni, no leste do Afeganistão, um homem idoso condenado à morte por assassinato implora por sua vida.

KATMANDU, Nepal:

Tribunal do Nepal ordena soltura do assassino em série Charles Sobhraj, o 'Serpente'

O Supremo Tribunal do Nepal ordenou a soltura, nesta quarta-feira (21), do francês Charles Sobhraj, o assassino em série retratado como "Serpente" na série da Netflix "O Paraíso e a Serpente", responsável por uma série de assassinatos em toda Ásia na década de 1970.

-- ORIENTE MÉDIO

DOHA:

Copa do Mundo, um desafio geopolítico favorável ao Catar

Desde que foi entregue ao Catar, em 2010, a Copa do Mundo de 2022 foi uma das mais polêmicas da história, mas o emirado conseguiu sair vencendo em termos de imagem e influência, principalmente nos países do sul e no mundo árabe, segundo vários especialistas.

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Musk diz que deixará cargo de CEO do Twitter quando encontrar substituto

Elon Musk anunciou na terça-feira à noite que renunciará ao cargo de CEO do Twitter quando encontrar um substituto, uma decisão para honrar o resultado da pesquisa que ele criou e na qual os usuários rejeitaram sua continuidade no comando da plataforma.

SAN FRANCISCO:

Musk diz que 'severos' cortes de custos salvaram o Twitter

Elon Musk disse nesta quarta-feira que os severos cortes de custos no Twitter repararam as terríveis finanças da empresa, enquanto busca um substituto para o comando da rede social.

PARIS:

Twitter, no olho do furacão sob o comando de Elon Musk

O anúncio de Elon Musk de sua intenção de deixar o comando do Twitter é o mais recente choque para a rede social desde que foi comprada pelo magnata no final de outubro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WINTERTON:

Na África do Sul, diversidade racial distingue reconhecido coral para garotos

É um coral racialmente diverso que funciona como um internato para garotos de todas as condições socioeconômicas. O Coral de Drakensberg, que se apresenta no mundo todo, está cravado em uma das mais belas paisagens montanhosas da África do Sul.

KOUROU:

Foguete Vega-C fracassa em primeiro voo comercial

O foguete europeu Vega-C, que deveria fazer o primeiro voo comercial, desapareceu na terça-feira (20) pouco após a decolagem em Kourou, na Guiana Francesa, com dois satélites Airbus a bordo, informou a empresa responsável pelo lançamento.

RIO DE JANEIRO:

Papais Noéis dão e recebem presentes no Rio de Janeiro

Sempre generosos, os Papais Noéis do Rio de Janeiro receberam na terça-feira (20) um pequeno gesto de carinho: antes de distribuir presentes no Natal, ganharam cestas básicas, para compensar, em parte, as perdas por conta da pandemia.

