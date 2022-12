México descarta romper relações diplomáticas com Peru

O México descartou romper relações diplomáticas com o Peru, apesar de o governo do país andino ter declarado seu embaixador em Lima como "persona non grata", após tensões bilaterais pela destituição do ex-presidente Pedro Castillo - informou o presidente Andrés Manuel López Obrador nesta quarta-feira (21).

A Chancelaria mexicana "decidiu não romper relações, entre outras coisas, porque precisamos manter nossa embaixada para dar proteção aos mexicanos que residem, trabalham e vivem no Peru", disse López Obrador em sua coletiva matinal com a imprensa.

"Não vamos expulsar ninguém. Não fizemos isso e não faremos", acrescentou.

Ao anunciar na terça-feira que declarava o embaixador do México no Peru, Pablo Monroy, "persona non grata", o governo peruano argumentou que as expressões de López Obrador sobre a situação política do país andino são uma interferência em seus assuntos internos.

Nesse mesmo dia, o governo peruano concedeu um salvo-conduto para a esposa e para dois filhos de Pedro Castillo viajarem em busca de asilo no México, aonde chegaram na manhã desta quarta-feira, informou López Obrador.

"Sempre defenderemos o direito de asilo. Faz parte de nossa política externa", declarou o presidente mexicano.

