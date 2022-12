Messi e PSG chegam a princípio de acordo para renovação de contrato

Lionel Messi, que se sagrou campeão mundial no domingo pela Argentina, e o Paris Saint-Germain chegaram a um princípio de acordo para a renovação do seu contrato, que termina em junho, publicaram nesta quarta-feira vários meios de comunicação.

Segundo informações do jornal Le Parisien, confirmadas pelo RMC Sport, o atacante de 35 anos, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar, deu sinal verde no início de dezembro para continuar pelo menos mais uma temporada no elenco do PSG.

O assunto não está encerrado. A duração específica e o valor do contrato devem ser negociados quando Messi voltar da Argentina, onde está de férias, em reunião com o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, e com seu assessor de futebol, Luis Campos, destacou o Le Parisien.

O jornal espanhol As confirmou, por sua vez, que os termos do acordo ainda não foram assinados.

Messi chegou ao Paris Saint-Germain em 2021 com contrato de duas temporadas (além de outra opcional), depois de ter passado toda a carreira no Barcelona até então.

No time catalão, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro conquistou dez títulos da Liga Espanhola e quatro Ligas dos Campeões da Europa (2006, 2009, 2011 e 2015), entre outros grandes sucessos.

No Barça acumulou recordes: maior artilheiro da história do clube, maior artilheiro da história da Liga espanhola, recordista de gols num ano (91 gols em 2012) entre outros.

No domingo, no Catar, 'La Pulga' completou sua impressionante coleção com o troféu da Copa do Mundo, depois de uma final emocionante em que a agora tricampeã Argentina venceu a França na disputa de pênaltis (4 a 2 após empate em 3 a 3 nos 120 minutos).

Messi fez uma dobradinha nessa decisão e seu companheiro de PSG Kylian Mbappé um hat-trick, que permitiu ao francês ficar pelo menos com a Chuteira de Ouro de artilheiro do Mundial do Catar-2022, com oito gols, contra sete de seu companheiro de equipe argentino.

