Manchester United avança às quartas da Copa da Liga Inglesa, Brighton é eliminado

O Manchester United fez seu dever de casa no duelo contra o Burnley (da segunda divisão) e venceu por 2 a 0 se classificando assim para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira, onde a surpresa foi dada pelo Charlton, da terceira divisão, ao eliminar o Brighton nos pênaltis.

Esse revés do Brighton é por enquanto a principal notícia destas oitavas de final, onde os demais favoritos nos duelos conseguiram sair vitoriosos.

Depois de um empate sem gols (0 a 0) em Charlton, o Brighton caiu por 4 a 3 na disputa de pênaltis decisiva, em que os donos da casa desperdiçaram três cobranças, mas o time a Premier League errou quatro. A última delas, a do equatoriano Moisés Caicedo, foi a que decretou a eliminação da equipe.

A noite foi mais calma para o Manchester United com a vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, com gols de Dane Christian Eriksen (27) e Marcus Rashford (57).

Além de Eriksen e Rashford, outros três jogadores utilizados pelo United nesta partida estiveram recentemente no Mundial do Catar, o português Bruno Fernandes, o brasileiro Casemiro e o holandês Tyrell Malacia.

O Nottingham Forest também cumpriu sua missão, ao golear por 4 a 1 o Blackburn, da segunda divisão, num jogo em que Brennan Johnson se destacou marcando dois gols.

Na quinta-feira, as oitavas de final serão encerradas com o duelo de maior destaque da rodada, entre Manchester City e Liverpool.

A fase havia sido aberta na terça-feira e não houve surpresas, com as classificações de Newcastle, Leicester, Wolverhampton e Southampton. O Newcastle avançou depois de vencer o Bournemouth por 1 a 0 no único jogo de terça-feira entre times da Premier League.

-- Resultados e programação da quarta fase (oitavas de final) da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

Milton Keynes (3ª) - Leicester (1ª) 0 - 3

Wolverhampton (1ª) - Gillingham (4ª) 2 - 0

Southampton (1ª) - Lincoln City (3ª) 2 - 1

Newcastle (1ª) - Bournemouth (1ª) 1 - 0

- Quarta-feira:

Blackburn (2ª) - Nottingham Forest (1ª) 1 - 4

Charlton (3ª) - Brighton (1ª) 0 - 0 (4-3 nos pênaltis)

Manchester United (1ª) - Burnley (2ª) 2 - 0

- Quinta-feira:

Manchester City (1ª) - Liverpool (1ª)

Obs.: as equipes que vencerem estas partidas se classificam para as quartas de final.

