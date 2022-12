Lyon, defensor do título, avança às quartas de final da Champions feminina

O francês Lyon, atual campeão, se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões do futebol feminino 2022-2023 ao empatar em 0 a 0 em casa com a Juventus, que acabou sendo eliminada, nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada do grupo C.

Um empate foi suficiente para o Lyon garantir o segundo lugar do grupo e, assim, acompanhar o inglês Arsenal na próxima fase, que já havia se classificado e alcançado a liderança com um estrondoso 9 a 1 sobre o suíço FC Zürich.

Três dos gols dos 'Gunners' foram marcados pela norueguesa Frida Maanum.

O Arsenal terminou com 13 pontos, contra 11 do Lyon e 9 da Juventus. O Zürich terminou em último lugar sem pontuar.

No outro grupo da Liga dos Campeões feminina que se encerra nesta quarta-feira, o grupo D, Barcelona e Bayern de Munique, ambos já classificados, tentam terminar na liderança.

Os dois chegam à última rodada empatados em 12 pontos. O Barça recebe o sueco Rosengard na última rodada e o Bayern também joga em casa, contra o Benfica.

-- Resultados desta quarta-feira na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina:

- Grupo C:

FC Zürich (SUI) - Arsenal (ING) 1 - 9

Lyon (FRA) - Juventus (ITA) 0 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Arsenal 13 6 4 1 1 19 5

2. Lyon 11 6 3 2 1 10 6

3. Juventus 9 6 2 3 1 9 3

4. FC Zürich 0 6 0 0 6 2 26

- Grupo D:

(17h00) Bayern de Munique (ALE) - Benfica (POR)

FC Barcelona (ESP) - FC Rosengard (SUE)

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Barcelona 12 5 4 0 1 23 6

2. Bayern de Munique 12 5 4 0 1 12 7

3. Benfica 6 5 2 0 3 8 19

4. FC Rosengard 0 5 0 0 5 3 14

