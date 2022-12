Lenda NFL Franco Harris morre aos 72 anos

O americano Franco Harris, quatro vezes vencedor do Super Bowl e autor 'Recepção Imaculada', morreu aos 72 anos, informou nesta quarta-feira o Pittsburgh Steelers, seu ex-time na NFL.

O falecimento do 'running back' ocorreu poucos dias antes do aniversário de 50 anos de uma das jogadas mais icônicas da história da liga de futebol americano.

Em 23 de dezembro de 1972, os Steelers perdiam por um ponto para o Oakland Raiders com pouco menos de 30 segundos para o fim do jogo, quando o quarterback Terry Bradshaw tentou um passe longo até o receptor John Fuqua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse passe não pôde ser completado porque Fuqua se chocou com um defensor dos Raiders, mas Harris pegou a bola a poucos centímetros do chão e correu quase metade do campo para conseguir o touchdown.

A ação, batizada de 'Recepção Imaculada', deu a vitória aos Steelers nesse jogo dos playoffs divisionais da AFC e ficou na memória dos torcedores durante décadas.

Membro do Hall da Fama do futebol americano, Harris jogou 13 temporadas na NFL, 12 deles em Pittsburgh e uma última no Seattle Seahawks, onde se aposentou 1984.

No total, ele conseguiu quatro títulos de Super Bowl (1974, 1975, 1978 e 1979) e percorreu 12.120 jardas na carreira.

"É difícil encontrar as palavras adequadas para descrever o impacto de Franco Harris", disse o presidente dos Steelers, Art Rooney. "Desde sua temporada como novato, que incluiu a 'Recepção Imaculada', e durante os 50 anos seguintes, Franco levou alegria ao povo dentro e fora de campo".

O comissário da NFL, Roger Goodell, disse que Harris "mudou a forma das pessoas pensarem sobre os Steelers, Pittsburgh e a NFL".

"Ele significou muito para os torcedores dos Steelers. Foi um 'running back' do Hall da Fama que ajudou a formar o núcleo da dinastia da equipe nos anos 1970, mas era muito mais. Era uma alma gentil que comoveu muitos", acrescentou Goodell.

bur-dj/sst/gbv/CL/cb

Tags