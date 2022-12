Jogador de rugby italiano de origem guineense recebe banana de presente de amigo oculto

O jogador profissional de rugby do Benetton Treviso e da seleção italiana Cherif Traoré, de origem guineense, revelou nesta quarta-feira que um dos seus colegas de clube lhe deu uma banana podre de presente de Natal, afirmando que a partir de agora vai denunciar o racismo que sofre.

O jogador, de 28 anos, explicou que encontrou a banana podre em uma embalagem de Natal quando os jogadores do time se reuniram para comemorar as datas com antecedência e os presentes foram entregues de forma anônima.

"Além do gesto chocante, o que mais me doeu foi ver a maioria dos meus companheiros presentes rindo. Como se fosse normal", denunciou Traoré em sua conta no Instagram.

"Estou acostumado, ou melhor, tive de me habituar a fazer uma cara corajosa sempre que ouço piadas racistas (...) mas o que aconteceu ontem foi diferente", disse.

Na celebração participaram jovens "de origens diversas" e "decidi não me calar desta vez para que fatos como este não se repitam (...) e na esperança de que quem deu o presente aprenda a lição", acrescentou Cherif.

Em comunicado, o seu clube reiterou a sua "firme condenação de todas as expressões de racismo e/ou de todas as formas de discriminação", acrescentando que "não fazem parte da nossa cultura e não representam a nossa identidade nem os nossos valores".

Cherif Traore já disputou 16 jogos pela Itália desde sua estreia em 2018.

