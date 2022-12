Isco e Sevilla anunciam rescisão de contrato

O Sevilla anunciou nesta quarta-feira (21) que rescindiu o contrato em comum acordo com o jogador Isco Alarcón após apenas quatro meses.

Apesar do ex-jogador do Real Madrid ter assinado contrato de duas temporadas, a equipe de Sevilha e o meia "concordaram em rescindir o contrato que vinculava ambas as partes", segundo o comunicado publicado no site oficial do clube.

Dessa forma, o jogador está livre para buscar uma nova equipe.

O Sevilla desejou ao atleta "toda a sorte do mundo em seus novos desafios profissionais".

Desde a sua chegada à equipe, Isco disputou 19 partidas, deu três assistências e marcou um gol, contra o Copenhague nas Ligas dos Campeões.

Às vésperas do retorno do Campeonato Espanhol, o clube ocupa a 18ª posição na tabela, lutando para deixar a zona de rebaixamento após ter vencido apenas dois dos primeiros 14 jogos.

Nesta quarta-feira, o Sevilla enfrenta o Juventud Torremolinos, da quarta divisão espanhola, pela segunda rodada da Copa do Rei.

