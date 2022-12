Francesa Cobra IS compra ativos da Petrobras no Polo Carmópolis por US$ 1,1 bilhão

A Cobra IS, filial do grupo francês de obras públicas Vinci, anunciou nesta quarta-feira a aquisição, por 1,1 bilhão de dólares, dos ativos da Petrobras no Polo Carmópolis, ou seja, participações em 11 concessões de campos de petróleo e gás.

"Cobra IS anuncia a aquisição, por meio de sua filial Carmo Energy, do Polo Carmópolis do grupo brasileiro Petrobras. Trata-se de um conjunto de participações em 11 concessões de campos de petróleo e gás natural 'onshore', assim como infraestruturas relacionadas - sobretudo de tratamento, armazenamento e transporte -, localizadas no estado de Sergipe", afirma um comunicado.

"A Carmo Energy ficará responsável pelos trabalhos de manutenção e adequação às normas técnicas e ambientais destas instalações e será remunerada pela sua exploração", explicou o grupo.

A produção média diária do Polo Carmópolis foi de 4.500 barris de petróleo e 22.000 metros cúbicos de gás natural em novembro de 2022, segundo o comunicado.

O valor total da aquisição é de 1,1 bilhão de dólares, dos quais 823 milhões de dólares foram pagos em 2022. Os restantes US$ 275 milhões serão pagos a Petrobras em 12 meses, de acordo com a Cobra IS.

O comunicado informa ainda que a operação foi "assinada em 2021".

