EUA sanciona procurador-geral do Irã

Os Estados Unidos sancionaram nesta quarta-feira (21) o procurador-geral do Irã, Mohamad Jafar Montazeri, na rodada mais recente de medidas punitivas pela repressão aos protestos na república islâmica, deplorando o papel de Montazeri na execução de manifestantes.

"Voltamos a pedir aos líderes do Irã que cessem imediatamente sua repressão violenta e ouçam o seu povo. Continuaremos promovendo que os envolvidos prestem contas e oferecendo nosso apoio ao povo iraniano", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O Departamento do Tesouro destacou que o procurador-geral do Irã foi responsável por abusos dos direitos humanos, incluindo tortura e julgamento de manifestantes com pena de morte. Até o momento, foram realizadas duas execuções relacionadas aos protestos.

Montazeri anunciou no começo do mês a dissolução da chamada polícia da moral, após quase três meses de protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, 22, acusada de ter violado o código de vestimenta iraniano. Mas seus comentários geraram ceticismo e não houve sinais de que seu anúncio seria cumprido.

Os Estados Unidos também impuseram sanções contra a empresa Imen Sanat Zaman Fara, fabricante de veículos usados na repressão a multidões, e quatro membros dos Guardiões da Revolução - exército ideológico do Irã -, incluindo um envolvido no monitoramento da internet.

As medidas implicam o bloqueio de todos os ativos que os envolvidos possuíam sob a jurisdição dos Estados Unidos, e proíbem pessoas ou entidades americanas de fazer negócios com os mesmos.

Washington já havia imposto em novembro sanções contra funcionários do Irã por seu papel na repressão aos protestos nas regiões do país povoadas por curdos, bem como contra jornalistas da mídia estatal iraniana que, segundo os Estados Unidos, participaram da transmissão de "confissões forçadas" de pessoas que estavam na mira do governo.

Em outubro, os Estados Unidos já haviam sancionado mais de uma dúzia de funcionários iranianos pela repressão dos protestos.

