EUA impõem sanções contra procurador-geral por repressão no Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira, 21, sanções contra autoridades do Irã, acusadas de reprimir manifestantes de modo violento. Em comunicado, ele diz que entre os alvos estão o procurador-geral do país, Mohammad Jafar Montazeri, e importantes autoridades militares e paramilitares, além de uma empresa que fornece equipamentos antidistúrbio no país, a Imen Sanat Zaman Fara.

Nas duas últimas semanas, dois manifestantes foram executados, um deles em público, e vários outros receberam sentença de morte, diz o Tesouro americano. A sanção de hoje tem como alvo o procurador-geral, responsável por monitorar o processo, bem como líderes de organizações militares e paramilitares que reprimem os protestos e prendem manifestantes.

