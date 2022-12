Corpo de bebê é encontrado na ilha grega de Lesbos

A polícia portuária anunciou, nesta quarta-feira, 21, ter encontrado o corpo de um bebê "em decomposição avançada" na costa sul da ilha grega de Lesbos, um dos principais pontos de entrada na Europa para migrantes vindos da vizinha Turquia.

O corpo foi encontrado na costa de Agios Ermogenis e transferido para o hospital de Mitilene, capital da ilha, onde deverá ser realizada uma autópsia, segundo um comunicado da Guarda Costeira.

O texto relembra que 45 pessoas foram encontradas perto desta costa no dia 9 de dezembro, entre elas uma mulher que declarou que seu bebê caiu na água antes de desembarcar na ilha.

Outro bebê de dois meses foi encontrado morto na mesma região da ilha na sexta-feira, quando um bote inflável que transportava migrantes, principalmente da África, virou. Durante as operações de resgate da Guarda Costeira, 32 pessoas foram resgatadas e transferidas para Mitilene.

Muitos migrantes que fogem da guerra e da pobreza arriscam suas vidas fazendo a perigosa travessia de apenas algumas milhas náuticas entre as ilhas gregas no leste do Mar Egeu e a Turquia, localizada no leste do Mediterrâneo.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 368 pessoas morreram ou desapareceram no leste do Mediterrâneo desde o início do ano, em comparação com um total de 111 em 2021.

